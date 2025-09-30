Cambia il futuro all’Inter? Altra bocciatura per Bisseck e Frattesi
Ancora fuori dall’undici titolare di Chivu in vista del match contro lo Slavia Praga: come cambiano gli scenari sul mercato L’ Inter torna subito in campo dopo la convincente vittoria di Cagliari, che fa il paio in campionato al successo contro il Sassuolo dopo le due sconfitte di fila con Udinese e Juventus. Chivu, allenatore dell’Inter (LaPresse) – Calciomercato.it I nerazzurri ospitano al Meazza lo Slavia Praga e hanno la possibilità in Champions League di replicare l’esordio vincente nella tana dell’ Ajax. Cristian Chivu pensa a diversi cambi per far ruotare la rosa e per il rumeno tutti sono importanti: “ Ho 22 titolari e questi ragazzi mi mettono in difficoltà “, le parole del tecnico in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
