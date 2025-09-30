Calo demografico nel Sannio Barone Lega | Abbandono totale da parte del centrosinistra Con Salvini costruiamo il futuro delle aree interne

Tempo di lettura: 2 minuti “I dati Istat relativi al bilancio demografico del primo semestre del 2025 sono l’ennesimo, tragico campanello d’allarme: la provincia di Benevento ha perso in soli sei mesi  1.092 abitanti. Un’emorragia silenziosa ma costante che certifica il fallimento delle politiche regionali e locali portate avanti dal centrosinistra e da chi guida il Sannio da anni senza visione né risultati concreti”.  Così  Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della  Lega Salvini Premier in Campania, commenta i dati sul bilancio demografico.    “ I giovani vanno via, le imprese chiudono, le famiglie non trovano più servizi né opportunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

