Call of Duty | Black Ops 7 la Stagione 1 sarà la più grande di sempre per la serie ecco alcuni dettagli

Durante l’evento Call of Duty: Next, Activision e Treyarch hanno svelato i primi dettagli sul supporto post-lancio di Call of Duty: Black Ops 7, fissando le basi per quella che viene già definita come la Stagione 1 più imponente nella storia del franchise. GameSpot ricorda che il nuovo capitolo debutterà il 14 novembre 2025, dopo una fase beta del multiplayer programmata dal 2 all’8 ottobre. Al lancio, i giocatori avranno accesso a 18 mappe, suddivise in 16 arene 6v6 e 2 mappe Skirmish 20v20. Ma è con la prima stagione che il titolo esploderà di contenuti: sette nuove mappe 6v6, due mappe Survival Zombie e una nuova mappa Zombie a round arricchiranno ulteriormente l’offerta. 🔗 Leggi su Game-experience.it

