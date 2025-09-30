Calendario Mondiali sollevamento pesi 2025 | orari programma tv streaming
Da giovedì 2 a sabato 11 ottobre Førde ospiterà i Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento principale della stagione post-olimpica e prima rassegna iridata assoluta dopo l’introduzione delle nuove categorie di peso. In Norvegia verranno assegnati nel complesso sedici titoli (otto al maschile e otto al femminile), oltre alle varie medaglie di specialità. La Nazionale italiana deve fare i conti con tante assenze importanti e verrà rappresentata da sette atleti: Oscar Reyes Martinez nei -79 kg, Lorenzo Tarquini e Cristiano Ficco nei -88 kg, Celine Delia nei -53 kg, Noemi Filippazzo nei -58 kg, Martina Chiacchio nei -63 kg e Genna Toko Kegne nei -77 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calendario - mondiali
Calendario Mondiali nuoto 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming
Calendario Mondiali pallanuoto femminile 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming
Calendario Mondiali tuffi 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming
Scopriamo il tabellone e il calendario dei Mondiali di volley, domani c'è l'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Calendario Mondiali volley 2025: orari dai quarti alla finale, programma, tv, streaming - - X Vai su X
Calendario Mondiali sollevamento pesi 2025: orari, programma, tv, streaming - Da giovedì 2 a sabato 11 ottobre Førde ospiterà i Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento principale della stagione post- Segnala oasport.it
Sollevamento pesi, Reyes Martinez e Delia le punte di un’Italia sperimentale ai Mondiali - Ultimi giorni di attesa in vista dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, che si terranno a Førde (in Norvegia) da giovedì 2 a sabato 11 ... Lo riporta oasport.it