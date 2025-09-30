Da giovedì 2 a sabato 11 ottobre Førde ospiterà i Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento principale della stagione post-olimpica e prima rassegna iridata assoluta dopo l’introduzione delle nuove categorie di peso. In Norvegia verranno assegnati nel complesso sedici titoli (otto al maschile e otto al femminile), oltre alle varie medaglie di specialità. La Nazionale italiana deve fare i conti con tante assenze importanti e verrà rappresentata da sette atleti: Oscar Reyes Martinez nei -79 kg, Lorenzo Tarquini e Cristiano Ficco nei -88 kg, Celine Delia nei -53 kg, Noemi Filippazzo nei -58 kg, Martina Chiacchio nei -63 kg e Genna Toko Kegne nei -77 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Mondiali sollevamento pesi 2025: orari, programma, tv, streaming