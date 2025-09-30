Calciomercato Roma a gennaio mani sull’attacco | idea Berterame

Sololaroma.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizio di stagione ottimo per la Roma e quella sensazione che si possa fare ancora meglio, una volta che Gasperini avrà oliato alla perfezione un meccanismo che ha ancora bisogno di un fisiologico tempo di rodaggio. Tecnico di Grugliasco che si sta muovendo bene col materiale a disposizione, non completo come avrebbe voluto dopo un calciomercato che ha lasciato l’amaro in bocca nel finale di agosto. La promessa è quella di mettere le mani a gennaio in un attacco che il mister vuole più folto e vario, e le idee non mancano: dopo i sondaggi per Ilenikhena e Boadu, l’ultimo nome è quello di German Berterame. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

calciomercato roma a gennaio mani sull8217attacco idea berterame

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, a gennaio mani sull’attacco: idea Berterame

In questa notizia si parla di: calciomercato - roma

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo

Calciomercato Roma, offerta migliorata per Wesley: filtra ottimismo

calciomercato roma gennaio maniGasperini fa fuori l’Inter: firma con la Roma a gennaio - Calciomercato Roma, Gasperini taglia fuori l'Inter e anche il Napoli: firma con i giallorossi a gennaio. Si legge su asromalive.it

calciomercato roma gennaio maniCalciomercato Roma, addio Milan e firma bianconera a gennaio - Ecco le ultime in merito ad una delle telenovele di calciomercato più chiacchierate dell'estate, pronta a ripresentarsi a gennaio ... asromalive.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Roma Gennaio Mani