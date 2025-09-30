Calciomercato Roma a gennaio mani sull’attacco | idea Berterame

Inizio di stagione ottimo per la Roma e quella sensazione che si possa fare ancora meglio, una volta che Gasperini avrà oliato alla perfezione un meccanismo che ha ancora bisogno di un fisiologico tempo di rodaggio. Tecnico di Grugliasco che si sta muovendo bene col materiale a disposizione, non completo come avrebbe voluto dopo un calciomercato che ha lasciato l’amaro in bocca nel finale di agosto. La promessa è quella di mettere le mani a gennaio in un attacco che il mister vuole più folto e vario, e le idee non mancano: dopo i sondaggi per Ilenikhena e Boadu, l’ultimo nome è quello di German Berterame. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

