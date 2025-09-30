Calciomercato Parma: Pellegrino si prende la scena e fa sognare i tifosi Il nome di Mateo Pellegrino comincia a circolare con insistenza nei discorsi legati al Calciomercato Parma. L’attaccante argentino ha letteralmente acceso i riflettori su di sé con una prestazione da protagonista nella vittoria contro il Torino, firmando una doppietta che ha fatto esplodere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Pellegrino e le voci intorno a lui in vista di gennaio. Le ultime