calciomercato parma pellegrino e le voci intorno a lui in vista di gennaio le ultime

Calciomercato Parma: Pellegrino si prende la scena e fa sognare i tifosi Il nome di Mateo Pellegrino comincia a circolare con insistenza nei discorsi legati al Calciomercato Parma. L’attaccante argentino ha letteralmente acceso i riflettori su di sé con una prestazione da protagonista nella vittoria contro il Torino, firmando una doppietta che ha fatto esplodere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato parma pellegrino vociPellegrino incorna ancora il Toro (2-1): primi 3 punti del Parma - 1 casalingo contro il Torino, grazie a un super Pellegrino, autore di una doppietta. Lo riporta sportparma.com

calciomercato parma pellegrino vociIl Parma passa con un calcio di rigore: Pellegrino non sbaglia, il Toro ora deve inseguire - Mateo Pellegrino si sblocca anche in campionato e il Parma passa in vantaggio al Tardini: il centravanti argentino realizza il calcio di rigore che sbilancia. Si legge su tuttomercatoweb.com

