Calciomercato Juve messo nel mirino un grande talento francese | non è ancora maggiorenne ma è dominante in Ligue 1 ecco di chi si tratta

Calciomercato Juve, messo nel mirino un grande talento francese: le ultimissime sulle mosse dei bianconeri in prospettiva. L’area scouting della Juventus è sempre proiettata al futuro, alla ricerca dei talenti che potranno vestire la maglia bianconera domani. L’ultimo nome finito sulla lista, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, è quello di Ayyoub Bouaddi, giovanissimo e talentuoso centrocampista in forza al Lille. Nato nel 2007, Bouaddi compirà 18 anni il prossimo 2 ottobre, ma vanta già un’esperienza da veterano. Nella passata stagione, a soli 17 anni, ha collezionato ben 24 presenze in Ligue 1 e 9 in Champions League, un dato impressionante che testimonia il suo enorme potenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
