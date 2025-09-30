Calciomercato Juve, Manchester United e Chelsea vogliono il top player bianconero: per la dirigenza però è incedibile! L’indiscrezione. Un talento purissimo, un futuro blindato a tinte bianconere. Le prestazioni scintillanti di Kenan Yildiz hanno acceso i radar delle big di Premier League, ma il calciomercato Juve ha già alzato il muro: il numero 10 non si tocca. Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, Manchester United e Chelsea avrebbero messo il turco in cima alla loro lista dei desideri, ma la risposta della Signora è destinata a essere un “no” secco. L’assalto della Premier, lo United fa sul serio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Manchester United e Chelsea sulle tracce del top player bianconero: porte chiuse però, per la dirigenza è incedibile! L’indiscrezione non lascia dubbi