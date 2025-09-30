Calciomercato Juve Manchester United e Chelsea sulle tracce del top player bianconero | porte chiuse però per la dirigenza è incedibile! L’indiscrezione non lascia dubbi

Juventusnews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve, Manchester United e Chelsea vogliono il top player bianconero: per la dirigenza però è incedibile! L’indiscrezione. Un talento purissimo, un futuro blindato a tinte bianconere. Le prestazioni scintillanti di Kenan Yildiz hanno acceso i radar delle big di Premier League, ma il calciomercato Juve ha già alzato il muro: il numero 10 non si tocca. Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, Manchester United e Chelsea avrebbero messo il turco in cima alla loro lista dei desideri, ma la risposta della Signora è destinata a essere un “no” secco. L’assalto della Premier, lo United fa sul serio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve manchester united e chelsea sulle tracce del top player bianconero porte chiuse per242 per la dirigenza 232 incedibile l8217indiscrezione non lascia dubbi

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Manchester United e Chelsea sulle tracce del top player bianconero: porte chiuse però, per la dirigenza è incedibile! L’indiscrezione non lascia dubbi

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve

Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve, piace molto un nome dalla Premier League per il centrocampo: prezzo abbordabile. Tutti i dettagli sul possibile colpo

Calciomercato Juve: Weah nel mirino della Ligue 1! Interesse di Marsiglia e Monaco

calciomercato juve manchester unitedCalciomercato Roma, nuovo allenatore e addio Juve - L'esonero ormai è dietro l'angolo e questo cambia tutto. Scrive asromalive.it

calciomercato juve manchester unitedCalciomercato Juve, assalto dalla Premier: Liverpool e Manchester United puntano quel bianconero - Calciomercato Juve, assalto dalla Premier League: Liverpool e Manchester United puntano quel giocatore La Juventus si gode il ritorno in campo di Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano classe 1 ... Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Manchester United