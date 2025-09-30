Calciomercato Juve LIVE | Vlahovic può partire a gennaio spunta il nome di Bouaddi per la mediana bianconera

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Vlahovic può partire a gennaio, spunta il nome di Bouaddi per la mediana bianconera

Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve, piace molto un nome dalla Premier League per il centrocampo: prezzo abbordabile. Tutti i dettagli sul possibile colpo

Calciomercato Juve: Weah nel mirino della Ligue 1! Interesse di Marsiglia e Monaco

#Juventus, #Arrivabene a Tuttosport: "Mai pentito per #Vlahovic. #Locatelli gobbo vero, rimpianti #Soulé e #Fagioli" #calciomercato #Juve https://calciomercato.com/liste/juventus-arrivabene-mai-pentito-per-vlahovic-locatelli-gobbo-vero-rimpianti-soule-e-fagio

Novità sul calciomercato #Juve Si allontana quel colpo a zero

Addio anticipato alla Juve: Vlahovic regala a Tudor il nuovo centrocampista - Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio e finanziare un nuovo rinforzo a centrocampo ... Da calciomercato.it

Calciomercato Juventus, Vlahovic ha preso una decisione: arriva la firma - Addio Juventus, Vlahovic ha deciso: il futuro dell'attaccante serbo è scritto e non ci sono possibilità che si possa tornare indietro. Si legge su juvelive.it