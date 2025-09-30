Calciomercato Inter | Aleksandar Stankovic si è già preso le chiavi del Bruges

Tra i movimenti di calciomercato in uscita dell'ultima estate, l' Inter ha deciso di privarsi del centrocampista Aleksandar Stankovic. Il Bruges si è così assicurato le prestazione del figlio d'arte per una decina di milioni di euro: la Beneamata dal canto suo si è tutelata assicurandosi una percentuale sulla futura rivendita

calciomercato inter aleksandar stankovicStankovic MVP in Belgio: come può ora l’Inter riprenderlo - Uno dei migliori prodotti del settore giovanile dell’ Inter negli ultimi anni è senza dubbio Aleksandar Stankovic, centrocampista che adesso non è più a Milano perché è stato ceduto al Bruges. passioneinter.com scrive

Inter, torna Stankovic? La VERITÀ sulle cifre della recompra - “Stankovic è uno dei più promettenti in Europa, l’Inter lo ha venduto al Bruges per 10 milioni di euro + circa il 12% di futura rivendita. Come scrive passioneinter.com

