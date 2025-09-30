Calciomercatocom – Alla Leao ma senza Leao il Milan ora può fare a meno di lui? Come si re-inserisce nel 3-5-2 di Allegri

2025-09-30 07:16:00 Arrivano conferme: Alessandro Di Gioia 30 set 2025, 09:16 Ultimi aggiornamenti: 30 set 2025, 09:30 I rossoneri battono il Napoli grazie all’equilibrio e a due grandi azioni “alla Leao”, ma senza di lui: il portoghese si appresta a tornare, ma contro la Juventus può partire ancora dalla panchina. Un problema? Nossignore. Il Milan ha dimostrato di poter fare a meno di Rafael Leao, ma non vuole farne a meno: il portoghese domenica sera contro il Napoli è rientrato dopo u n’assenza prolungata di 40 giorn i, susseguita all’infortunio patito nella sfida di Coppa Italia contro il Bari, un problema al polpaccio che lo ha reso indisponibile per più di un mese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com