Calcio serie D Leoni un punto pesante per ripartire
Affermazione ancora rinviata, oppure seconda giornata consecutiva senza sconfitte. Ognuno scelga il lato della proverbiale medaglia da osservare, dopo l’1-1 conosciuto dal Poggibonsi nella partita in trasferta con il GhiviBorgo. Su un rettangolo ostico per qualsiasi compagine, è maturato un punto per la formazione allenata da Federico Barontini. Da tale profilo, il verdetto sembrerebbe tutt’altro che da buttare per un team giallorosso che sta cercando di riemergere dal tris di sconfitte nei primi 270 minuti di questo campionato. Guardando più a fondo alle dinamiche della sfida allo stadio Bellandi, il Poggibonsi ha però approfittato inizialmente dell’uomo in più siglando il vantaggio – con favore rimarchiamo la firma di Gonzi, un’occasione di riscatto per il centrocampista, dal cartellino rosso ricevuto nel primo tempo di Siena – per poi invece andare incontro alla reazione dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
