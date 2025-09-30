Calcio serie C La Pianese prepara la sfida con il Livorno Bellini | Dedico il gol ai miei nonni
Con il morale altissimo per il successo centrato a Perugia, la Pianese prosegue la preparazione in vista del prossimo impego, la sfida del Comunale con il Livorno, in programma venerdì alle 20,30. A regalare i tre punti alle zebrette, al Curi, Leonardo Bellini (foto). "Ci tenevo a fare un gol che valesse una vittoria – le parole dell’attaccante bianconero –: è accaduto e ha portato un successo importantissimo, perché conquistato su un campo difficile. E’ arrivata anche una bellissima prestazione di squadra, per novanta minuti siamo stati attenti e motivati". "Sono contento per i miei tre gol – ha aggiunto – e poteva arrivare anche il quarto: nel primo tempo il portiere ha fatto davvero un miracolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
