calcio serie c il gubbio adesso ricarica le pile di massimo e costa verso il rientro

GUBBIO – Si è chiuso il primo tour de force della stagione del Gubbio. Il turno infrasettimanale ha portato i rossoblù di Domenico Di Carlo ad affrontare una settimana molto dispendiosa, sia dal punto di vista fisico che mentale, e ora c’è la possibilità di recuperare al meglio visti i sette giorni pieni di recupero e allenamento che la squadra sta sfruttando. Una settimana importante anche perché torneranno in gruppo sia Di Massimo che Costa, assenti praticamente dall’inizio del campionato per problemi muscolari: entrambi avranno bisogno di tempo per entrare in forma e assorbire i meccanismi e gli automatismi della squadra, motivo per cui è realistico pensare che i due potrebbero tornare in campo non in questa contro il Pontedera ma nelle prossime gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

