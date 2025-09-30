Calcio serie C Il Gubbio adesso ricarica le pile Di Massimo e Costa verso il rientro
GUBBIO – Si è chiuso il primo tour de force della stagione del Gubbio. Il turno infrasettimanale ha portato i rossoblù di Domenico Di Carlo ad affrontare una settimana molto dispendiosa, sia dal punto di vista fisico che mentale, e ora c’è la possibilità di recuperare al meglio visti i sette giorni pieni di recupero e allenamento che la squadra sta sfruttando. Una settimana importante anche perché torneranno in gruppo sia Di Massimo che Costa, assenti praticamente dall’inizio del campionato per problemi muscolari: entrambi avranno bisogno di tempo per entrare in forma e assorbire i meccanismi e gli automatismi della squadra, motivo per cui è realistico pensare che i due potrebbero tornare in campo non in questa contro il Pontedera ma nelle prossime gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il Gubbio pareggia a Pesaro - Vis Pesaro e Gubbio si spartiscono equamente la posta nel match valido per la settima giornata disputato allo stadio ‘Tonino Benelli’. Si legge su rainews.it
Calcio, Serie C: il Bra cade a Gubbio. Nisticò: "Servono gli attributi" - I padroni di casa si impongono di misura grazie alla rete di Di Bitonto, i giallorossi ancora alla ricerca della prima vittoria ... Riporta cuneodice.it