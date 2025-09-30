Calcio Napoli caso De Bruyne-Conte chiuso subito | Regole uguali per tutti

2anews.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Calcio Napoli ha affrontato l’episodio di San Siro davanti alla squadra, ribadendo il suo codice comportamentale. Nessun dramma ma fermezza e chiarezza. Nessuno strascico, nessun caso aperto. Antonio Conte ha gestito in tempi rapidissimi l’episodio della sostituzione di Kevin De Bruyne a San Siro. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore ha . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli caso de bruyne conte chiuso subito regole uguali per tutti

© 2anews.it - Calcio Napoli, caso De Bruyne-Conte chiuso subito: “Regole uguali per tutti”

In questa notizia si parla di: calcio - napoli

Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro

TS – “2-3 anni e il calcio in Italia scompare. Champions al Napoli, serve…”

Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming

calcio napoli caso deNapoli, Cassano sta con De Bruyne: “Avrei fatto a cazzotti con Conte”. Il gesto del tecnico dopo la sfuriata - Cassano non ha dubbi e si schiera dalla parte del belga, multa in arrivo per il giocatore? Lo riporta sport.virgilio.it

calcio napoli caso deNapoli, il caso De Bruyne-Conte è chiuso? Emergono due diverse versioni - Si attendono le prossime mosse di Conte A chiarire se il caso possa considerarsi definitivamente archiviato sarà Antoni ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Napoli Caso De