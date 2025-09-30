C’è qualcosa di magico nelle domeniche di chi vive per il calcio. Il profumo dell’erba bagnata, il suono dei tacchetti che battono sull’asfalto prima di entrare in campo, lo sguardo fiero di chi si prepara a difendere la propria squadra. Per un portiere, ogni partita è una sfida contro se stesso, una continua ricerca di coraggio e riflessi, un modo per sentirsi parte di qualcosa di più grande. Leggi anche: Italia, il calciatore trovato così: tragedia immensa Eppure, a volte, dietro l’entusiasmo e la giovinezza, si nasconde l’imprevedibilità della vita. Basta un istante, un impatto, un respiro trattenuto perché la gioia si trasformi in tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Calcio in lutto. "Si sono scontrati in campo", il campione muore poco dopo. Shock totale