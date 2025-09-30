Calcio giovanile | Fratres Perignano al comando nell' Elite
Pisa 30 settembre – Fratres Perignano grande protagonista a livello giovanile. La Juniores Regionale Elite di mister Lucarelli piega 3 – 1 lo Sporting Cecina allo Stadio Comunale ‘Matteoli’, conquista la terza vittoria consecutiva e comanda la classifica del massimo campionato regionale giovanile a punteggio pieno in compagnia della Sestese. A decidere la sfida la doppietta di Riccomi ed il gol di Chiarini. Ultimo ancora a zero punti il San Giuliano superato 2 – 0 a Fucecchio. Mentre i Mobilieri Ponsacco (tre punti) pareggiano 1 – 1 a Forte dei Marmi. Nel regionale, ancora una sconfitta, la seconda per il Cenaia battuto 1 – 0 sul campo della Pro Livorno Sorgenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: calcio - giovanile
Calcio giovanile, si chiude il ’Giugno Canarino’. Canaletto e Pianazze trionfano al ’Tanca’
Nasce la Juventus Academy Nuova Tor Tre Teste: collaborazione strategica per il calcio giovanile a Roma
Calcio giovanile sotto processo. Assolti Vinazzani e Gobbo perché "il fatto non sussiste"
Risultati Calcio Padova Settore Giovanile 27/28 Settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Calcio giovanile: Fratres Perignano al comando nell'Elite - La Juniores Regionale Elite di mister Lucarelli piega 3 – 1 lo Sporting Cecina allo Stadio Comunale ‘Matteoli’, conquista ... Secondo lanazione.it
Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano, pari a Montespertoli - Pisa 29 settembre – Sempre più combattute le gare del campionato di Eccellenza la categoria regina del calcio toscano. Riporta msn.com