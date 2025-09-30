Calcinaro pigliatutto un sindaco da record | E senza la mia faccia sui manifesti elettorali

È il sindaco dei record, mister preferenze, l’uomo che ha scompigliato le carte e conquistato la Regione. In tarda serata arriva a sfiorare le 9 mila preferenze, più di tutti in assoluto, il sindaco Paolo Calcinaro, dopo una piccola campagna elettorale che, spiega, ha vissuto soprattutto con le persone, senza eccessi, senza grandi nomi: "E nemmeno la mia faccia sui manifesti o in eventi esagerati. Il mio ringraziamento va a tutti quelli che si sono basati sul lavoro, sui risultati di questi anni. Per questo credo sia stato un voto bello, non influenzato da lati eclatanti della campagna elettorale, nel bene e nel mare, né troppa enfasi o cattiveria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcinaro pigliatutto, un sindaco da record: "E senza la mia faccia sui manifesti elettorali"

Calcinaro, a Fermo governa il 5° sindaco più amato d'Italia. «Dopo 10 anni sono ancora apprezzato» - FERMO Il sindaco più amato d'Italia è l'ascolano Marco Fioravanti mentre quinto a pari merito con altri colleghi, è il fermano Paolo Calcinaro.