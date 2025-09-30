Calci e pugni contro i militari | arrestato 26enne in piazza Banchi

Genovatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 26enne originario del Gambia, fermato nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 settembre in piazza Banchi. L’uomo, visibilmente alterato dall’alcol, ha reagito con violenza alla richiesta di esibire i documenti di identità, colpendo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

