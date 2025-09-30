Calabria unita per L’anima dimenticata di Cipro | la tappa al Liceo Capialbi di Vibo Valentia
di Raffaele Florio * Questa mattina, nell’aula magna del Liceo Capialbi di Vibo Valentia, si è tenuta la presentazione del documentario “L’anima dimenticata di Cipro” di Massimo Martire, un’opera che sta suscitando interesse e adesioni in tutto il Paese e che ha già varcato i confini europei con la proiezione al Parlamento di Bruxelles. I saluti istituzionali. L’incontro si è aperto con gli interventi di apertura. Pino Cinquegrana ha rimarcato con forza l’importanza dell’iniziativa, sottolineando come il Capialbi sia l’unica scuola in Calabria ad aver organizzato un evento di tale spessore culturale, un primato che conferma la vocazione del liceo a proporsi come laboratorio di crescita e confronto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: calabria - unita
Calabria 2030: a Roccella Ionica torna la Festa dell'Unità
Calabria unita per celebrare L’anima dimenticata di Cipro di Massimo Martire
COMUNICATO STAMPA FIT CISL CALABRIA: Crociere, il porto di Crotone cresce e guarda al futuro. Una comunità unita nel ricordo di Gino Malena Negli ultimi anni anche alcuni porti calabresi hanno iniziato a ritagliarsi un ruolo importante nel panorama cro - facebook.com Vai su Facebook
Polizia, in arrivo in Calabria 120 unità di personale in più - Sono 120 le nuove unità di personale della Polizia di Stato destinate alla Calabria per il mese di dicembre nel piano assegnazioni del Dipartimento di Pubblica sicurezza. Segnala rainews.it