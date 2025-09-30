Calabria unita per L’anima dimenticata di Cipro | la tappa al Liceo Capialbi di Vibo Valentia

Laprimapagina.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Raffaele Florio * Questa mattina, nell’aula magna del Liceo Capialbi di Vibo Valentia, si è tenuta la presentazione del documentario “L’anima dimenticata di Cipro” di Massimo Martire, un’opera che sta suscitando interesse e adesioni in tutto il Paese e che ha già varcato i confini europei con la proiezione al Parlamento di Bruxelles. I saluti istituzionali. L’incontro si è aperto con gli interventi di apertura. Pino Cinquegrana ha rimarcato con forza l’importanza dell’iniziativa, sottolineando come il Capialbi sia l’unica scuola in Calabria ad aver organizzato un evento di tale spessore culturale, un primato che conferma la vocazione del liceo a proporsi come laboratorio di crescita e confronto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

calabria unita per l8217anima dimenticata di cipro la tappa al liceo capialbi di vibo valentia

© Laprimapagina.it - Calabria unita per “L’anima dimenticata di Cipro”: la tappa al Liceo Capialbi di Vibo Valentia

In questa notizia si parla di: calabria - unita

Calabria 2030: a Roccella Ionica torna la Festa dell'Unità

Calabria unita per celebrare L’anima dimenticata di Cipro di Massimo Martire

Polizia, in arrivo in Calabria 120 unità di personale in più - Sono 120 le nuove unità di personale della Polizia di Stato destinate alla Calabria per il mese di dicembre nel piano assegnazioni del Dipartimento di Pubblica sicurezza. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria Unita L8217anima Dimenticata