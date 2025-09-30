Calabria Salvini | Sono convinto che stravinceremo

“Sono convinto che lunedì sera, se nelle Marche abbiamo vinto con otto punti di vantaggio, se voi farete nei prossimi giorni con entusiasmo e col sorriso quello che state facendo adesso, noi lunedì sera in Calabria non vinciamo, stravinciamo le elezioni regionali”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all’evento elettorale con gli altri leader della coalizione a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra in Calabria, a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro”. “In questa straordinaria piazza non mi interessa cosa fate nella vostra vita privata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calabria, Salvini: "Sono convinto che stravinceremo"

In questa notizia si parla di: calabria - salvini

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Gli espropriati in Sicilia e Calabria saranno indennizzati di più. Sarà un ritorno di cervelli"

Regionali, Salvini: punto a fare della Lega primo partito in Calabria

Ponte sullo Stretto, Salvini in tour in Calabria: “A settembre vedrete gli operai. Espropriati? Saranno indennizzati di più”

Salvini in Calabria: "Altro che ProPal, qui siamo Pro Calabria". Mentre lo dice inquadrano due balconi con le bandiere della Palestina. - X Vai su X

Campagna elettorale in Calabria. Reduce dalla vittoria nelle Marche, il centrodestra si presenta a Lamezia Terme per lanciare la volata finale di Roberto Occhiuto. Tra i leader della maggioranza, ovviamente, c’è Matteo Salvini. Nel suo intervento, il segretario - facebook.com Vai su Facebook

Calabria, Salvini: "Sono convinto che stravinceremo" - (LaPresse) "Sono convinto che lunedì sera, se nelle Marche abbiamo vinto con otto punti di vantaggio, se voi farete nei prossimi giorni ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

I big in Calabria: oggi a Lamezia la premier Meloni, Tajani e Salvini - Per il campo progressista, la segretaria del Pd Elly Schlein sarà a Crotone, e anche Bonelli e Fratoianni di Avs sono nella nostra regione ... Da rainews.it