Calabria Salvini | Sono convinto che stravinceremo

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono convinto che lunedì sera, se nelle Marche abbiamo vinto con otto punti di vantaggio, se voi farete nei prossimi giorni con entusiasmo e col sorriso quello che state facendo adesso, noi lunedì sera in Calabria non vinciamo, stravinciamo le elezioni regionali”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all’evento elettorale con gli altri leader della coalizione a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra in Calabria, a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro”. “In questa straordinaria piazza non mi interessa cosa fate nella vostra vita privata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

