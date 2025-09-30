Calabria Occhiuto smaschera la sinistra | Campagna da sciacalli
''Non parliamo male degli avversari, non ho mai parlato male da un palco del mio competitor: dico quello che ho fatto, certo lo dico girando per le cinque province della Calabria''. Così Roberto Occhiuto ironizza sul suo avversario nella corsa alla presidenza della regione Calabria Pasquale Tridico, al comizio unitario del centrodestra a Lamezia Terme. ''Stanno facendo una campagna elettorale da sciacalli, stanno cercando di rubare i voti dei calabresi facendo il giro degli ospedali e speculando sulla sofferenza di tanti. Un modo miserevole, quando questi giri li fanno con'' Giuseppe Conte, ''presidente del Consiglio che ha nominato i commissari'' alla sanità ''prima di me'', conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it
