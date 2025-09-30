Calabria Meloni spiana la sinistra | Su Gaza il Pd tratta gli italiani come stupidi

A pochi giorni dal voto in Calabria, i tre leader del centrodestra hanno raggiunto Roberto Occhiuto a Lamezia Terme per chiudere insieme la campagna elettorale. "Sono i cittadini a dover dire se si fidano di noi - ha spiegato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni -, sono loro che ci mettono in sella e gli unici che ci possono mandare a casa. Finché abbiamo il consenso tutto il resto si affronta a testa alta. I cittadini sono più intelligenti di come li fa la sinistra, non si fanno ammaliare dagli slogan facili. Non si fanno trattare da stupidi, non credono a chi dice 'Vota il Pd nelle Marche e avrai lo stato di Palestina'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

