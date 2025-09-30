Calabria Meloni spiana la sinistra | Su Gaza il Pd tratta gli italiani come stupidi
A pochi giorni dal voto in Calabria, i tre leader del centrodestra hanno raggiunto Roberto Occhiuto a Lamezia Terme per chiudere insieme la campagna elettorale. "Sono i cittadini a dover dire se si fidano di noi - ha spiegato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni -, sono loro che ci mettono in sella e gli unici che ci possono mandare a casa. Finché abbiamo il consenso tutto il resto si affronta a testa alta. I cittadini sono più intelligenti di come li fa la sinistra, non si fanno ammaliare dagli slogan facili. Non si fanno trattare da stupidi, non credono a chi dice 'Vota il Pd nelle Marche e avrai lo stato di Palestina'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: calabria - meloni
Meloni mette in moto le Marche, Zaia all’assalto di Venezia e Urso apre il fronte Calabria
Meloni si prepara alle Regionali: Occhiuto punta al bis, centrosinistra in tilt sulla Calabria
Siccità ed emergenza idrica in Calabria, Sbarra: "È priorità del governo Meloni"
Meloni, iter per uscita commissariamento sanità Calabria. La premier alla manifestazione del centrodestra: Se lo merita #ANSA - X Vai su X
Occhiuto in piazza con Meloni, Salvini e Tajani: «Abbiamo trasformato la Calabria»: “Cari amici e care amiche della Calabria, oggi siamo qui con Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, i leader che hanno sostenuto la mia azione di governo e che ora - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni spinge Occhiuto e attacca la sinistra: “No alla paghetta di Stato, la Calabria vuole competere” - Dal palco di Lamezia, Giorgia Meloni ribadisce sostegno a Roberto Occhiuto “Il Sud non vuole assistenza ma rispetto e lavoro". Riporta quicosenza.it
Meloni, Tajani e Salvini in Calabria. Cannizzaro: “grande attenzione per la nostra regione” - “La presenza dei tre massimi esponenti del Governo nazionale e di tutti i leader dei partiti di Centrodestra non è altro che l’ennesima riprova della ferma compattezza della Coalizione e della grande ... Si legge su strettoweb.com