Calabria Meloni con Salvini e Tajani lanciano volata a Occhiuto | vinciamo

Lamezia Terme, 30 set. (askanews) – Sull’onda lunga del successo elettorale nelle Marche, i leader del centrodestra si sono ritrovati a Lamezia Terme per il comizio a sostegno del candidato presidente per la Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che andrà al voto il prossimo 5 e 6 ottobre. Sul palco la premier, Giorgia Meloni, i due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Nm, Maurizio Lupi, con Antonio De Poli dell’Udc e Laura Castelli, di Sud chiama Nord, tutti uniti per lanciare la volata al presidente uscente. La premier, dal palco lungo Corso Numistrano, nel cuore di Lamezia, è tornata a parlare delle Marche e della campagna elettorale fatta dalle opposizioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: calabria - meloni

Meloni mette in moto le Marche, Zaia all’assalto di Venezia e Urso apre il fronte Calabria

Meloni si prepara alle Regionali: Occhiuto punta al bis, centrosinistra in tilt sulla Calabria

Siccità ed emergenza idrica in Calabria, Sbarra: "È priorità del governo Meloni"

La Calabria guarda al futuro con serietà e visione. Con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia al governo, il Sud torna protagonista. Non più promesse, ma fatti concreti. Una regione che cresce, sostenuta da chi crede davvero nelle sue potenzialità.” #Calabria #F - X Vai su X

? MELONI DOMANI A LAMEZIA | L'attacco di Tridico alla premier e a Occhiuto: “Promesse e slogan, ma la Calabria resta dimenticata” https://gazzettadelsud.it/?p=2107072 - facebook.com Vai su Facebook

I big in Calabria: oggi a Lamezia la premier Meloni, Tajani e Salvini - Per il campo progressista, la segretaria del Pd Elly Schlein sarà a Crotone, e anche Bonelli e Fratoianni di Avs sono nella nostra regione ... Riporta rainews.it

Il “regalo” della premier Meloni, la «Calabria mia» di Salvini. La convention muscolare del centrodestra con Occhiuto - Il candidato governatore “incassa” l’uscita della sanità dal commissariamento e altri riconoscimenti dai leader della coalizione ... Scrive corrieredellacalabria.it