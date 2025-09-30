"Siamo convinti che tra qualche giorno gli elettori della Calabria faranno la stessa scelta fatta nelle Marche con Francesco Acquaroli e confermeranno Roberto Occhiuto. Ci siamo presi delle soddisfazioni in questi anni, ma ancora di più sono quelle che ci prenderemo insieme nei prossimi cinque". Giorgia Meloni non ha dubbi sull'esito del voto di domenica e lunedì. Dal palco allestito a Lamezia Terme, dove arriva su un volo di linea sul quale trova a bordo anche la segretaria dem Elly Schlein e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, la presidente del Consiglio afferma chiaramente di puntare al 2-0 per il centrodestra alle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Calabria. Meloni attacca la sinistra: "Tratta italiani da stupidi, finirà come nelle Marche"