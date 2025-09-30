Calabria Meloni attacca la sinistra | Tratta italiani da stupidi finirà come nelle Marche

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  "Siamo convinti che tra qualche giorno gli elettori della Calabria faranno la stessa scelta fatta nelle Marche con Francesco Acquaroli e confermeranno Roberto Occhiuto. Ci siamo presi delle soddisfazioni in questi anni, ma ancora di più sono quelle che ci prenderemo insieme nei prossimi cinque". Giorgia Meloni non ha dubbi sull'esito del voto di domenica e lunedì. Dal palco allestito a Lamezia Terme, dove arriva su un volo di linea sul quale trova a bordo anche la segretaria dem Elly Schlein e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, la presidente del Consiglio afferma chiaramente di puntare al 2-0 per il centrodestra alle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

calabria meloni attacca la sinistra tratta italiani da stupidi finir224 come nelle marche

© Iltempo.it - Calabria. Meloni attacca la sinistra: "Tratta italiani da stupidi, finirà come nelle Marche"

In questa notizia si parla di: calabria - meloni

Meloni mette in moto le Marche, Zaia all’assalto di Venezia e Urso apre il fronte Calabria

Meloni si prepara alle Regionali: Occhiuto punta al bis, centrosinistra in tilt sulla Calabria

Siccità ed emergenza idrica in Calabria, Sbarra: "È priorità del governo Meloni"

calabria meloni attacca sinistraCalabria. Meloni attacca la sinistra: "Tratta italiani da stupidi, finirà come nelle Marche" - "Siamo convinti che tra qualche giorno gli elettori della Calabria faranno la stessa scelta fatta nelle Marche con Francesco Acquaroli ... Lo riporta iltempo.it

calabria meloni attacca sinistraGiorgia Meloni spinge Occhiuto e attacca la sinistra: “No alla paghetta di Stato, la Calabria vuole competere” - Dal palco di Lamezia, Giorgia Meloni ribadisce sostegno a Roberto Occhiuto “Il Sud non vuole assistenza ma rispetto e lavoro". Riporta quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria Meloni Attacca Sinistra