Calabria Meloni attacca la sinistra | Tratta italiani da stupidi finirà come nelle Marche
"Siamo convinti che tra qualche giorno gli elettori della Calabria faranno la stessa scelta fatta nelle Marche con Francesco Acquaroli e confermeranno Roberto Occhiuto. Ci siamo presi delle soddisfazioni in questi anni, ma ancora di più sono quelle che ci prenderemo insieme nei prossimi cinque". Giorgia Meloni non ha dubbi sull'esito del voto di domenica e lunedì. Dal palco allestito a Lamezia Terme, dove arriva su un volo di linea sul quale trova a bordo anche la segretaria dem Elly Schlein e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, la presidente del Consiglio afferma chiaramente di puntare al 2-0 per il centrodestra alle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: calabria - meloni
Meloni mette in moto le Marche, Zaia all’assalto di Venezia e Urso apre il fronte Calabria
Meloni si prepara alle Regionali: Occhiuto punta al bis, centrosinistra in tilt sulla Calabria
Siccità ed emergenza idrica in Calabria, Sbarra: "È priorità del governo Meloni"
La Calabria guarda al futuro con serietà e visione. Con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia al governo, il Sud torna protagonista. Non più promesse, ma fatti concreti. Una regione che cresce, sostenuta da chi crede davvero nelle sue potenzialità.” #Calabria #F - X Vai su X
? MELONI DOMANI A LAMEZIA | L'attacco di Tridico alla premier e a Occhiuto: “Promesse e slogan, ma la Calabria resta dimenticata” https://gazzettadelsud.it/?p=2107072 - facebook.com Vai su Facebook
Calabria. Meloni attacca la sinistra: "Tratta italiani da stupidi, finirà come nelle Marche" - "Siamo convinti che tra qualche giorno gli elettori della Calabria faranno la stessa scelta fatta nelle Marche con Francesco Acquaroli ... Lo riporta iltempo.it
Giorgia Meloni spinge Occhiuto e attacca la sinistra: “No alla paghetta di Stato, la Calabria vuole competere” - Dal palco di Lamezia, Giorgia Meloni ribadisce sostegno a Roberto Occhiuto “Il Sud non vuole assistenza ma rispetto e lavoro". Riporta quicosenza.it