Calabria Lupi Nm | puntiamo a superare il 5% più centro nel Cdx

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lamezia Terme, 30 set. (askanews) - "Dopo il buon risultato, quasi il 2% nelle Marche, in Calabria noi crediamo come Noi Moderati di dare un contributo decisivo, credo che supereremo abbondantemente il 5% e questo dimostra che c'è bisogno di più centro nel centro-destra". Così il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine del comizio elettorale a Lamezia Terme a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria. "Noi facciamo la nostra partita, la facciamo non per togliere i voti ai nostri amici e alleati ma per ritornare a far votare le tante persone che non votano, speriamo che almeno anche in Calabria ci possa essere forse un'inversione di tendenza", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

calabria lupi nm puntiamo a superare il 5 pi249 centro nel cdx

© Quotidiano.net - Calabria, Lupi (Nm): puntiamo a superare il 5%, più centro nel Cdx

In questa notizia si parla di: calabria - lupi

Calabria, Lupi (Nm): puntiamo a superare il 5%, più centro nel Cdx - (askanews) – “Dopo il buon risultato, quasi il 2% nelle Marche, in Calabria noi crediamo come Noi Moderati di dare un contributo decisivo, credo che supereremo abbondantemente i ... Scrive askanews.it

calabria lupi nm puntiamoBig del centrodestra a Lamezia Terme, Lupi: «In Calabria puntiamo a superare il 5%» - LAMEZIA TERME Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, è tra i primi big del centrodestra a rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti a Lamezia Terme per la convention a sostegno del candidato go ... Segnala corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria Lupi Nm Puntiamo