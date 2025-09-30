Calabria Lupi Nm | puntiamo a superare il 5% più centro nel Cdx
Lamezia Terme, 30 set. (askanews) - "Dopo il buon risultato, quasi il 2% nelle Marche, in Calabria noi crediamo come Noi Moderati di dare un contributo decisivo, credo che supereremo abbondantemente il 5% e questo dimostra che c'è bisogno di più centro nel centro-destra". Così il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine del comizio elettorale a Lamezia Terme a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria. "Noi facciamo la nostra partita, la facciamo non per togliere i voti ai nostri amici e alleati ma per ritornare a far votare le tante persone che non votano, speriamo che almeno anche in Calabria ci possa essere forse un'inversione di tendenza", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
