Calabria | Fratoianni ' viaggio in aereo con Meloni e Tajani? Non c' è altro modo di arrivare'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Vorrei dire una semplice cosa ai giornalisti che in queste ore sono tutti incuriositi per il fatto che io, Bonelli, Schlein, Meloni e Tajani eravamo tutti sullo stesso aereo per Lamezia Terme: eravamo tutti lì perché non c'è altro modo per arrivare in Calabria. Devi prendere un volo e pagare molto. Questo racconta di un territorio in cui non c'è una linea ferroviaria decente per gli spostamenti interni, figuriamoci se arriva l'alta velocità". Così Nicola Fratoianni di Avs. "E allora, a Meloni e agli altri del governo la domanda da fare è se dopo la giornata di oggi in Calabria siano ancora convinti di buttar 15 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

