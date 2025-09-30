Cala il sipario sulla ' Scala del calcio' Che cosa ha significato lo stadio San Siro
AGI - Cala il sipario sulla ' Scala del calcio ', un simbolo di Milano e del calcio italiano: dopo un secolo di storia gloriosa lo stadio di San Siro 'Giuseppe Meazza' è destinato a essere smantellato. Con il via libera del Consiglio comunale alla vendita, si prevede che tra il 2031 e il 2032 verrà in gran parte demolito, cominciando dal tetto e a scendere. Per primo sarà rimosso il terzo anello, poi il secondo, quindi il primo, lasciando in piedi solo l'angolo Sud-Est dello stadio, con parte della tribuna arancio e parte della Curva Sud. San Siro nell'immaginario collettivo. San Siro, con le sue torri elicoidali che sembrano arrampicarsi verso il cielo di Milano, resterà quindi solo un patrimonio dell'immaginario collettivo di ogni tifoso. 🔗 Leggi su Agi.it
