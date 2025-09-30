caivano operazione interforze dopo le stese e le minacce a don patriciello

CAIVANO, Napoli 30 SETTEMBRE 2025 – Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione ad “alto impatto” delle forze dell’ordine a Caivano. L’intervento segue le due stese di sabato scorso al Parco Verde e la grave minaccia di morte rivolta a don Maurizio Patriciello, destinatario di un proiettile consegnato durante la messa di domenica. Oltre 150 uomini della Polizia di Stato – tra Squadra Mobile di Napoli e commissariato di Afragola – Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia metropolitana e Vigili del fuoco stanno operando con controlli mirati nel territorio. L’episodio in chiesa aveva visto protagonista un parente di un esponente del clan Ciccarelli. 🔗 Leggi su Primacampania.it

