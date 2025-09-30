Caivano maxi blitz interforze | in campo 150 agenti dopo la stesa e le minacce a don Patriciello

Controlli a tappeto a Caivano con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Rafforzata la scorta al parroco dopo il plico con proiettile ricevuto in chiesa. Mattinata ad alta tensione a Caivano, dove oltre 150 agenti delle forze dell’ordine – tra Squadra Mobile della Questura di Napoli, commissariato di Afragola, Carabinieri, Guardia di . 🔗 Leggi su 2anews.it

