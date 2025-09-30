Caivano maxi blitz interforze | in campo 150 agenti dopo la stesa e le minacce a don Patriciello
Controlli a tappeto a Caivano con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Rafforzata la scorta al parroco dopo il plico con proiettile ricevuto in chiesa. Mattinata ad alta tensione a Caivano, dove oltre 150 agenti delle forze dell’ordine – tra Squadra Mobile della Questura di Napoli, commissariato di Afragola, Carabinieri, Guardia di . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: caivano - blitz
Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss
Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss
Caivano: Blitz al Parco Verde, Carabinieri arrestano pusher
Caivano: nuovo blitz all’alba, rinforzata la scorta a Don Maurizio Patriciello - X Vai su X
Caivano, blitz dei Carabinieri: ritrovata un’ape car rubata nel 1998 a Casarano Durante una bonifica nell’area della “stesa” seguita alle minacce a Don Patriciello, i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato un’ape car risultata rubata ben 27 anni fa a Cas - facebook.com Vai su Facebook
Blitz interforze a Caivano, in azione 150 agenti delle forze dell'ordine - al Parco Verde ed il giorno dopo, durate la celebrazione della messa, è stato consegnato un proiettile a don Maurizio P ... Da ansa.it
Spari e minacce a Caivano: scatta il blitz delle forze dell’ordine - Blitz a Caivano all’alba: oltre 150 agenti delle forze dell’ordine impegnati in controlli e bonifiche ad alto impatto. Scrive notizie.it