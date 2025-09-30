Caivano | intensificati i controlli finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità

A Caivano maxi-operazione di polizia: sequestri di tabacchi, controlli stradali e perquisizioni. Nella mattinata odierna è stata effettuata una vasta operazione ad “alto impatto” a Caivano, con la massiccia presenza di operatori delle diverse forze di polizia. Nel corso dell’attività sono state identificate numerose persone, effettuate decine di perquisizioni e sequestrati diversi quantitativi di tabacchi lavorati esteri (TLE); ancora, sono stati effettuati controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada L’attività congiunta ha visto la partecipazione della Polizia di Stato con personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Afragola, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico; dei Carabinieri della Compagnia di Caivano, del gruppo Castello di Cisterna, delle Aliquote di Pronto Impiego di Napoli e dei militari del Reggimento Campania nonché degli operatori della Guardia di Finanza con il Gruppo Pronto Impiego di Napoli, il Gruppo di Frattamaggiore e un’unità cinofila. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it