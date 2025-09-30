Caivano il proiettile di Caciotta al prete Patriciello non cede
Si chiama Vittorio De Luca, ma a Caivano lo conoscono tutti come “Caciotta”. Ha 75 anni, un cognome che pesa nella geografia criminale del Parco Verde e un soprannome che in quartiere si sussurra con un misto di sarcasmo e paura. È lui l’uomo che domenica mattina si è messo in fila per ricevere l’ostia . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
