Caivano | forze dell' ordine nelle strade all' alba per l' operazione ' alto impatto'
Iniziata all’alba una vasta operazione interforze ‘alto impatto’ a Caivano, in provincia di Napoli. Le immagini sono della polizia. Nella giornata di domenica 28 settembre, durante la celebrazione della messa, un uomo di 75 anni, suocero di un boss del clan Ciccarelli-Sautto, affetto da problemi psichiatrici, ha consegnato a don Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa San Paolo Apostolo del Parco Verde di Caivano, un proiettile calibro 9-21. L’uomo, un anno fa, era stato denunciato a piede libero e nei suoi confronti era stato emesso un avviso orale. Dopo l’episodio di domenica, il 75enne è stato portato in caserma e sottoposto a fermo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il ministro #Piantedosi ha telefonato a don Maurizio #Patriciello per esprimergli solidarietà e annunciare una visita a Caivano. Aumentata la presenza di forze dell’ordine e intensificate le misure di tutela per don #Patriciello. @ultimora_pol - X Vai su X
Blitz interforze a Caivano, 150 agenti delle forze dell'ordine - tra Squadra Mobile della Questura di Napoli, commissariato di Afragola, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia metropolitana - Secondo ansa.it