Iniziata all’alba una vasta operazione interforze ‘alto impatto’ a Caivano, in provincia di Napoli. Le immagini sono della polizia. Nella giornata di domenica 28 settembre, durante la celebrazione della messa, un uomo di 75 anni, suocero di un boss del clan Ciccarelli-Sautto, affetto da problemi psichiatrici, ha consegnato a don Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa San Paolo Apostolo del Parco Verde di Caivano, un proiettile calibro 9-21. L’uomo, un anno fa, era stato denunciato a piede libero e nei suoi confronti era stato emesso un avviso orale. Dopo l’episodio di domenica, il 75enne è stato portato in caserma e sottoposto a fermo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caivano: forze dell'ordine nelle strade all'alba per l'operazione 'alto impatto'