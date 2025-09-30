Caivano | forze dell' ordine nelle strade all' alba per l' operazione ' alto impatto'

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iniziata all’alba una vasta operazione interforze ‘alto impatto’ a Caivano, in provincia di Napoli. Le immagini sono della polizia. Nella giornata di domenica 28 settembre, durante la celebrazione della messa, un uomo di 75 anni, suocero di un boss del clan Ciccarelli-Sautto, affetto da problemi psichiatrici, ha consegnato a don Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa San Paolo Apostolo del Parco Verde di Caivano, un proiettile calibro 9-21. L’uomo, un anno fa, era stato denunciato a piede libero e nei suoi confronti era stato emesso un avviso orale. Dopo l’episodio di domenica, il 75enne è stato portato in caserma e sottoposto a fermo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

caivano forze dell ordine nelle strade all alba per l operazione alto impatto

© Lapresse.it - Caivano: forze dell'ordine nelle strade all'alba per l'operazione 'alto impatto'

In questa notizia si parla di: caivano - forze

Caivano: forze dell'ordine nelle strade all'alba per l'operazione 'alto impatto' - Iniziata all’alba una vasta operazione interforze ‘alto impatto’ a Caivano, in provincia di Napoli. lapresse.it scrive

caivano forze ordine stradeBlitz interforze a Caivano, 150 agenti delle forze dell'ordine - tra Squadra Mobile della Questura di Napoli, commissariato di Afragola, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia metropolitana - Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Caivano Forze Ordine Strade