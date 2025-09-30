Caivano Fede e Ordine | 150 agenti in campo per rispondere alle minacce dei clan a don Patriciello
Lo Stato assedia Caivano, la camorra retrocede. I l messaggio dei clan al prete coraggio, don Maurizio Patriciello, nel quartiere “bonificato” dal governo Meloni, non è stato affatto sottovalutato. A due giorni dal fattaccio, la pallottola consegnata al prete sull’altare della chiesa dove stava officiando la messa, è scattata questa mattina all’alba un’operazione ad alto impatto con 150 uomini e donne di polizia, carabinieri, guardia di finanza e carabinieri. Caivano, lo Stato assedia il quartiere dopo le minacce a don Patriciello. L’operazione è arrivata all’indomani delle “stese” di sabato sera in via Margherita e delle minacce a don Maurizio Patriciello, ma è anche una delle consuete iniziative delle forze dell’ordine che da qualche tempo tengono sotto pressione il quartiere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: caivano - fede
