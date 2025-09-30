Caivano controlli a tappeto al Parco Verde | maxi operazione in corso dopo gli episodi di violenza

Il Parco Verde di Caivano torna sotto i riflettori delle forze dell’ordine dopo i gravi episodi degli ultimi giorni che hanno scosso il quartiere. Prima la doppia stesa di sabato pomeriggio, poi la minaccia simbolica rivolta a don Maurizio Patriciello, a cui durante la messa dei bambini è stato consegnato un fazzoletto con un proiettile . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caivano, controlli a tappeto al Parco Verde: maxi operazione in corso dopo gli episodi di violenza

