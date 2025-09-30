Caivano Alto impatto interforze | effettuate perquisizioni e sequestrate sigarette fuorilegge
Operazione Alto Impatto questa mattina a Caivano. L’intervento ha visto la massiccia partecipazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Polizia Metropolitana. Nel corso dei controlli sono state identificate numerose persone, effettuate decine di perquisizioni e sequestrati quantitativi di tabacchi lavorati esteri (TLE). Sono stati inoltre eseguiti accertamenti sul rispetto delle . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: caivano - alto
A Caivano blitz alto impatto dopo proiettile a don Patriciello e stese: centinaia di poliziotti e carabinieri
Camorra,operazione alto impatto Caivano
Caivano: forze dell'ordine nelle strade all'alba per l'operazione 'alto impatto'
#Caivano - Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione di "alto impatto" interforze a Caivano. #Cronaca #AltoImpatto #Polizia #Patriciello #Interforze #NanoTV - X Vai su X
È in corso dalle prime ore di stamani una vasta operazione 'alto impatto' a Caivano - facebook.com Vai su Facebook
A Caivano operazione interforze con modalità “Alto Impatto” - NAPOLI (ITALPRESS) – “Dalle prime luci dell’alba è in corso una massiccia operazione interforze con modalità ‘Alto Impatto’ nel Parco Verde di Caivano”. italpress.com scrive
Blitz interforze a Caivano, in azione 150 agenti delle forze dell'ordine - al Parco Verde ed il giorno dopo, durate la celebrazione della messa, è stato consegnato un proiettile a don Maurizio P ... Segnala ansa.it