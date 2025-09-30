Cagliari emergenza in attacco | Belotti ko ecco chi può guidare l’attacco rossoblù

Calcionews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari, emergenza in attacco per Pisacane: il gallo Belotti infortunato, ecco chi può guidare l’attacco rossoblù Il Cagliari si trova ad affrontare un momento delicato sul fronte offensivo. Andrea Belotti, attaccante classe 1993 con un passato importante tra Torino e Roma e attuale punto di riferimento dei rossoblù, ha riportato un grave infortunio al legamento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari emergenza in attacco belotti ko ecco chi pu242 guidare l8217attacco rossobl249

© Calcionews24.com - Cagliari, emergenza in attacco: Belotti ko, ecco chi può guidare l’attacco rossoblù

In questa notizia si parla di: cagliari - emergenza

Cagliari, emergenza gol in attacco: tutte le speranze sul neo acquisto Belotti! I dettagli

Cagliari, emergenza infortuni: le ultime su Pavoletti, Radunovic e Pintus

cagliari emergenza attacco belottiCagliari, infortunio Belotti, il messaggio commovente della moglie: «Non sarai mai solo» - Accanto a lui non solo compagni e tifosi, ma anche la moglie Il Cagliari continua il proprio cammino in Serie A, ma la ... Segnala calcionews24.com

cagliari emergenza attacco belottiCagliari, sarà Borrelli a sostituire il Gallo nel reparto offensivo? Ecco cosa emerge in merito - Cagliari, sarà Gennaro Borrelli colui che affiancherà il compagno Sebastiano Esposito al posto del Gallo? Come scrive cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Emergenza Attacco Belotti