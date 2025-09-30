Caffè più caro | la tazzina al bar verso i 2 euro entro il 2025

La tazzina di caffè al bar a 2 euro? Non è fantascienza, è sempre più vicina. Si celebra così, con i prezzi che volano, la giornata internazionale del caffè, il 1 ottobre. La produzione globale non tiene il passo dei consumi, le scorte si riducono, il cambiamento climatico, i dazi statunitensi stanno creando un mix esplosivo per il settore. E incombe, in Europa, la nuova normativa sulla deforestazione che impone sistemi di tracciabilità e certificazioni che rafforzano la sostenibilità ambientale, ma impongono anche costi aggiuntivi per i produttori. Costi che, a pioggia, arrivano anche sui consumatori, sulla tazzina al bar. 🔗 Leggi su Panorama.it

