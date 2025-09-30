Caduto dalla mountain bike ciclista 13enne s' infortuna al polso

Attimi di paura oggi pomeriggio, 30 settembre, per un tredicenne di Roncà, rimasto ferito in seguito a una caduta dalla propria mountain bike. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.40, durante un giro nei vigneti nei pressi della località Brenton, non lontano dall'abitazione del giovane. Il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

