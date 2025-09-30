Cade da tre metri d' altezza mentre lavora operaio barese in ' codice rosso'

Sarebbe precipitato da un'altezza di tre metri mentre stava eseguendo lavori di istallazione della fibra ottica. Un operaio di 49 anni, originario di Giovinazzo, ha riportato ferite in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Ostuni, nel Brindisino.L'uomo, riporta BrindisiReport. 🔗 Leggi su Baritoday.it