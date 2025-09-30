Cadavere di un uomo trovato nel bagagliaio di un'auto parcheggiata a Boltiere | indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella mattinata del 30 settembre nel bagagliaio di un'auto parcheggiata a Boltiere (Bergamo). Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Treviglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

