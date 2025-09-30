Caccia all' uomo nel Sannio uccide la moglie a colpi di pietra e scappa

AGI - Ha ucciso la moglie a colpi di pietra, poi è fuggito. Il fatto è accaduto a Paupisi, in contrada Frasso, nel Beneventano. Le prime informazioni frammentarie sull'accaduto ricostruiscono un litigio nella coppia, che, secondo voci che circolano in paese, aveva problemi. A indagare su quanto accaduto a Elisa Polcino i carabinieri che cercano il marito, Salvatore Ocone, che si è allontanato dopo aver colpito la donna. Non si esclude si possa essere suicidato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caccia all'uomo nel Sannio, uccide la moglie a colpi di pietra e scappa

