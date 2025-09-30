Cabal Juventus, il colombiano diventa un uomo chiave: con il doppio impegno Villarreal-Milan, ci sarà bisogno anche della sua freschezza. La favola è finita, ora inizia la realtà. E la realtà dice che Juan Cabal, dopo il gol da eroe contro l’ Atalanta, è diventato a tutti gli effetti una risorsa fondamentale per la Juventus di Igor Tudor. Il difensore colombiano, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà uno degli uomini chiave nelle rotazioni del tecnico per il terribile tour de force dei prossimi giorni. Cabal Juve: quattro giorni per prendersi la Juve. Il calendario, infatti, non lascia respiro ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cabal Juventus, il colombiano può partire titolare? Cosa filtra in vista delle sfide contro Villarreal e Milan: come verrà gestito da Tudor