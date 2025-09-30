Cabal Juve il bianconero sarà schierato titolare contro il Villarreal? Aumentano le quotazioni cosa filtra sul suo possibile ruolo

Cabal Juve, il bianconero sarà schierato titolare contro il Villarreal? Le ultimissime novità in vista del match. Una difesa da reinventare e un attacco che si aggrappa al suo leader tecnico. Alla vigilia della delicata trasferta di Champions League contro il Villarreal, Igor Tudor deve fare i conti con le pesanti assenze di Bremer e Thuram, ma ha già due punti fermi da cui ripartire. A svelarli è l’inviato di Sky Sport, Giovanni Guardalà, che ha individuato in Juan Cabal e Kenan Yildiz le due certezze di formazione della Juventus. Con Gleison Bremer rimasto a Torino, il tecnico croato darà spazio dal primo minuto al difensore colombiano Juan Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

