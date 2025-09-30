Cabal a Sky | Sto molto bene e sono felice di aver segnato contro l’Atalanta ma quello è il passato Contro il Villarreal dovremo stare attenti ogni secondo sul mio ruolo…

di Nicolò Corradino Juan Cabal ha parlato così ai microfoni di Sky prima alla vigilia di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del mister sul match. Juan Cabal ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Villarreal- Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Sto molto bene, sono felice per avere fatto quel gol che è il passato. Quella rete ha portato un punto ma adesso dobbiamo pensare alla nuova partita. Spero di farne di più». DOVE PREFERISCE GIOCARE – «A me piace giocare. Mi piacciono tutti e due i ruoli (terzino o esterno), gioco dove il mister mi mette». SUL VILLARREAL – «Penso che sarà una partita difficile, dovremmo essere attenti in tutti i secondi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cabal a Sky: «Sto molto bene e sono felice di aver segnato contro l’Atalanta ma quello è il passato. Contro il Villarreal dovremo stare attenti ogni secondo, sul mio ruolo…»

