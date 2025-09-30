C-Hub inizio lavori previsto per febbraio
Sono state approvate nei giorni scorsi dagli uffici dell’Unione della Romagna Faentina le linee di indirizzo per la realizzazione di un impianto di processo per la produzione di componenti in fibra di carbonio, e che ospiterà progetti sperimentali con finalità di ricerca e formazione. Il C-Hub, all’interno dell’incubatore di imprese nel complesso del Tecnopolo, al civico 6 di via Einstein, è un progetto da 250mila euro, finanziato dal Comune di Faenza e sarà il primo Hub interamente dedicato alla progettazione e realizzazione dei materiali ceramici, compositi e del manufacturing avanzato. Nel cronoprogramma di massima si stima l’affidamento della progettazione entro ottobre, l’inizio dei lavori a febbraio 2026 e la conclusione dei lavori a luglio del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: inizio - lavori
Circonvallazione, incontri coi privati: "Pronti coi lavori a inizio autunno"
Via Saragat, riunione a Palazzo Mosti: a inizio ottobre via i lavori per eliminare umidità in risalita e problemi alle fogne
UFFICIALE – Ritiro Inter, svelata la data d’inizio dei lavori per la stagione 25/26
INIZIO EVENTO: A6 Torino-Savona LAVORI con chiusura delle corsie di Emergenza e Marcia in direzione Torino tra Marene e Carmagnola dal km 21+500 al km 21+100 fino alle ore 18:00 del 31-10-2025 #TroncoA6 #TorinoSavona - facebook.com Vai su Facebook
C-Hub, inizio lavori previsto per febbraio - Faenza, c’è il cronoprogramma relativo al progetto dell’impianto per la produzione di componenti in fibra di carbonio ... Si legge su msn.com