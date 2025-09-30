c hub inizio lavori previsto per febbraio

Sono state approvate nei giorni scorsi dagli uffici dell’Unione della Romagna Faentina le linee di indirizzo per la realizzazione di un impianto di processo per la produzione di componenti in fibra di carbonio, e che ospiterà progetti sperimentali con finalità di ricerca e formazione. Il C-Hub, all’interno dell’incubatore di imprese nel complesso del Tecnopolo, al civico 6 di via Einstein, è un progetto da 250mila euro, finanziato dal Comune di Faenza e sarà il primo Hub interamente dedicato alla progettazione e realizzazione dei materiali ceramici, compositi e del manufacturing avanzato. Nel cronoprogramma di massima si stima l’affidamento della progettazione entro ottobre, l’inizio dei lavori a febbraio 2026 e la conclusione dei lavori a luglio del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

