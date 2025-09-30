Bus Lovers nasce la prima community dedicata a chi viaggia in autobus | vantaggi e sconti

Pavia, 30 settembre 2025 - Autoguidovie ha individuato nei propri viaggiatori gli alleati con cui trasformare il viaggio in autobus in un’abitudine quotidiana. Avvicinando e unendo chi condivide gli stessi principi e ideali riguardanti l’importanza della mobilità collettiva e sostenibile per il pianeta, ma anche per i territori locali, è possibile fare m assa critica e incidere in maniera concreta sul cambiamento, con impatti positivi sul presente e sul futuro. È proprio con l’obiettivo di consolidare i legami più stretti con i propri utenti che Autoguidovie ha creato “Bus Lovers”, la prima community in Italia dedicata a chi viaggia in bus e condivide abitudini e spostamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

