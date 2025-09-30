Bus a Genova fasce di reddito per le agevolazioni E Anac boccia la gestione di Amt

Le novità allo studio: mezzi gratis per under 14 e matricole universitarie, per gli anziani in base all’Isee. L’anticorruzione risponde a un esposto: «Sistema attuale inefficiente e dispendioso. Si valuti la gara». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Bus a Genova, fasce di reddito per le agevolazioni. E Anac boccia la gestione di Amt

genova - fasce

Fasce in festa! Vieni a "Fasce in Festa"! Un evento speciale dedicato alla scoperta del meraviglioso territorio della (Zona Speciale di Conservazione) di Monte Fasce , vero scrigno di biodiversità e cultura alle spalle di Genova. ? Sarà un we - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero bus e mezzi lunedì 22 settembre 2025 a Genova. Orari, fasce garantite e motivazioni - Passando al servizio di trasporto provinciale, il personale viaggiante incrocia le braccia per l'intera giornata, con servizio garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17 alle 20. Lo riporta mentelocale.it