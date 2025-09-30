Bus a Genova fasce di reddito per le agevolazioni E Anac boccia la gestione di Amt

Ilsecoloxix.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le novità allo studio: mezzi gratis per under 14 e matricole universitarie, per gli anziani in base all’Isee. L’anticorruzione risponde a un esposto: «Sistema attuale inefficiente e dispendioso. Si valuti la gara». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

bus a genova fasce di reddito per le agevolazioni e anac boccia la gestione di amt

© Ilsecoloxix.it - Bus a Genova, fasce di reddito per le agevolazioni. E Anac boccia la gestione di Amt

In questa notizia si parla di: genova - fasce

bus genova fasce redditoBus a Genova, fasce di reddito per le agevolazioni. E Anac boccia la gestione di Amt - Le novità allo studio: mezzi gratis per under 14 e matricole universitarie, per gli anziani in base all’Isee. Da ilsecoloxix.it

bus genova fasce redditoSciopero bus e mezzi lunedì 22 settembre 2025 a Genova. Orari, fasce garantite e motivazioni - Passando al servizio di trasporto provinciale, il personale viaggiante incrocia le braccia per l'intera giornata, con servizio garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17 alle 20. Lo riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Bus Genova Fasce Reddito