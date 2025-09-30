Burrasca sull’Italia | raffiche fino a 100 Km h ecco dove
Una breve tregua dal maltempo ma non c'è nessun anticiclone in vista in grado di rendere stabile la primissima parte del mese di ottobre: già mercoledì, infatti, su gran parte delle regioni italiane si faranno i conti con vento forte, mareggiate sulle coste esposte e un netto calo delle temperature per l'incursione di aria fredda dalla Russia. Dove si toccheranno i 100 Kmh. Già dalle prime ore del 1° ottobre i venti da Est o Nord-Est (Grecale) saranno in rinforzo sulle regioni settentrionali, soprattutto sul Triveneto e sulle regioni più orientali con la Bora sull'alto Adriatico. In realtà, però, sarà giovedì la giornata peggiore per quanto riguarda il vento che spazzerà praticamente tutta Italia " con raffiche di Bora fino a 100 kmh sul Golfo di Trieste, mentre sul Tirreno centro-meridionale e sullo Ionio i venti si disporranno da Nord, rendendo i mari molto agitati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: burrasca - sull
"Possibili temporali localizzati sulla Romagna", nuova allerta meteo. E sull'Appennino soffieranno venti di burrasca moderata
Minorca, burrasca sul mare: il vento spezza l'albero dello storico veliero Tuiga, il Video - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: Venti forti, tra poco arriva una burrasca. Le zone coinvolte - Un promontorio di alta pressione oceanica, legato all’Anticiclone delle Azzorre, si estenderà verso la Francia, il Mare del Nord e la Scandinavia. Lo riporta ilmeteo.it
Meteo: Venti forti, si prepara una burrasca con raffiche fino a 60-70 km/h, le aree coinvolte - Le condizioni meteo sono previste in deciso peggioramento sull'Italia a causa dell'arrivo di un fronte perturbato che darà vita a nubifragi e temporali. Come scrive ilmeteo.it