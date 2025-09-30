Una breve tregua dal maltempo ma non c'è nessun anticiclone in vista in grado di rendere stabile la primissima parte del mese di ottobre: già mercoledì, infatti, su gran parte delle regioni italiane si faranno i conti con vento forte, mareggiate sulle coste esposte e un netto calo delle temperature per l'incursione di aria fredda dalla Russia. Dove si toccheranno i 100 Kmh. Già dalle prime ore del 1° ottobre i venti da Est o Nord-Est (Grecale) saranno in rinforzo sulle regioni settentrionali, soprattutto sul Triveneto e sulle regioni più orientali con la Bora sull'alto Adriatico. In realtà, però, sarà giovedì la giornata peggiore per quanto riguarda il vento che spazzerà praticamente tutta Italia " con raffiche di Bora fino a 100 kmh sul Golfo di Trieste, mentre sul Tirreno centro-meridionale e sullo Ionio i venti si disporranno da Nord, rendendo i mari molto agitati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Burrasca sull’Italia: raffiche fino a 100 Km/h, ecco dove