Buongiorno o Rrahmani chi tornerà col Torino? Le indicazioni da Castel Volturno
In casa Napoli, continua a tenere banco la situazione relativa alla difesa. Tuttavia, da Castel Volturno arrivano notizie relative agli infortunati. Ecco cosa sta succedendo. Un Napoli rabberciato quello che si è presentato a San Siro contro il Milan, e per questo ha pagato dazio. Con Buongiorno e Rrahmani sarebbe andata diversamente? Non possiamo saperlo ma, ad oggi, risulta fondamentale il loro recupero. Infatti, le colonne della retroguardia azzurra permettono ad Antonio Conte di schierare una squadra col baricentro molto più alto, e di conseguenza, aumentare la pericolosità. Juan Jesus e Beukema non sono in grado di coprire così tanto spazio in corsa e si è visto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
